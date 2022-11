Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Constanța a deschis un dosar pentru o infracțiune de distrugere din culpa, in urma unui incendiu produs la Arhiepiscopia Tomisului. „In cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa. Cercetarile continua,…

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.…

- Un profesor de la un liceu din municipiul Botosani este cercetat penal pentru purtare abuziva, dupa ce ar fi agresat un elev, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, agresiunea s-ar fi produs in incinta unitatii…

- Un barbat a fost accidentat mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, luni seara, pe DN 2, in comuna Filipesti, de o mașina a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, informeaza Agerpres. „La data de 29 august,…

- Traficul rutier este blocat luni pe DN7 Valea Oltului la limita cu judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care sunt ranite trei persoane incarcerate, au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Fii la curent cu cele mai…

- Peste 230 de cetateni ucraineni, care s-au refugiat din calea razboiului, au fost cazati, in luna iulie, in judetul Botosani, potrivit unei situatii centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Datele transmise de ISU sunt fundamentate pe cererile pe care persoanele fizice…