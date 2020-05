Stiri pe aceeasi tema

- Prodie pe vreme de pandemie, așa s-ar descrie fapta cadrelor medicale și a pacienților din spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" care au organizat o petrecere intr-un salon si au inceput sa cante "imnul" COVID. Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Ancheta epidemiologica la Spitalul Sfantul Spiridon Iași, dupa ce șapte cadre medicale au fost depistate cu coronavirus. DSP incearca sa gaseasca persoanele cu care aceștia au intrat in contactDirecția de Sanatate Publica Iași a anunțat,miercuri, ca șapte cadre medicale, trei asistenți și patru infirmieri…

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…