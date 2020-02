Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale de 50.000 de lei si au oprit de la comercializare 450,9 kilograme de produse alimentare neconforme, in urma controalelor efectuate joi si vineri la 21 de unitati de...

- Doua restaurante din Botosani au fost inchise temporar in urma unui control derulat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de presedintele ANPC, Eduart Cozminschi. Potrivit sursei citate, echipele de inspectori ai ANPC…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 27 – 31.01.2020, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 41 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1372 Din care – femei : 235 Numar deficiente constatate: …

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 7.800 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor, au fost constatate 700 de infractiuni.

- ANPC avertizeaza: falși comisari fac controale și solicita plata unor amenzi. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizeaza operatorii economici in legatura cu existența unor persoane care pretind ca sunt comisari ANPC sau CJPC și care, sub pretextul neregulilor depistate,…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat, in primele 11 luni ale anului, amenzi de peste 51,3 milioane de lei, in crestere cu 40% in comparatie cu aceeasi perioada din 2018, cand valoarea penalitatilor a fost de 36,739 milioane de lei, releva Raportul de activitate al institutiei, consultat de AGERPRES.…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.600 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 876 de infractiuni. La data de 9 decembrie, politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 245 de actiuni.

- In cursul lunii noiembrie 2019 Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 9.763 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…