- Mai multe persoane care nu purtau masti de protectie in spatii deschise, desi aveau aceasta obligatie impusa prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, au fost amendate de politisti in timpul unei actiuni derulate in zonele aglomerate din municipiul Botosani.Purtatorul…

- In perioada 13-16 iulie a.c., toate structurile teritoriale ale M.A.I. au participat la acțiuni de amploare, in sistem integrat, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, 230 de polițiști, polițiști locali, jandarmi, cadre ale Inspectoratului…

- Peste 100 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 60.000 de lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de politistii din Botosani, in urma verificarii activitatii a aproximativ 100 de societati comerciale in contextul epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Politistii din Botosani au aplicat, in urma unor actiuni derulate sambata si in noaptea de sambata spre duminica, 123 de sanctiuni contraventionale in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al…

- In cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența care a avut loc luni, 22.06.2020, s-a prezentat și analizat „Situația gestionarii riscului de inundații” generat de precipitațiile sub forma de ploaie inregistrate in ultima perioada, in județul Suceava. La ședința, in…

- Un tanar de 28 de ani din Botosani, care transmitea in direct pe Facebook in timp ce conducea, a produs, in noaptea de luni spre marti, un accident rutier grav, in urma caruia sase persoane au fost ranite.Un tanar de 28 de ani, care era live pe Facebook, a lovit violent in spate un alt autovehicul pe…