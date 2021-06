Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Nicolae Iorga” organizeaza, in data de 04.06.2021, simpozionul cu tema 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, un eveniment care face parte dintr-o suita de acțiuni care se inscriu in sarbatorirea a 100 de ani de la inființarea institutiei ce poarta numele marelui savant.…

- Asociația „SFATUL- Dreptate,Adevar, Credința, Iubire”, in parteneriat cu Asociația LIONS CLUB-București și cu Asociația ARS AMATORIA- Craiova, organizeaza organizeaza la Buzau, vineri 04 iunie si sambata 05 iunie, “Simpozionul national” - “Trecut istoric romanesc. Martori culturali și identitari”.

- Consiliul Județean Prahova impreuna cu Muzeul de Istorie și Arheologie Ploiești va organiza in orașul Valenii de Munte, in parteneriat cu mai multe instituții, o conferința in cadrul careia se va discuta despre viața marelui istoric Nicolae Iorga. Spirit neobosit al culturii, politicii și istoriei romanești,…

- Parintele Episcop Iustin a vizitat localitatea Plopiș, unde se desfașoara lucrarile de restaurare a Casei Memoriale „Justinian Arhiepiscopul” și a bisericii monument istoric „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Cele doua repere culturale vor fi inaugurate in 29 mai, cand se implinesc 100 de ani…

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile 178 alin. (2) și art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Judetean in sedinta extraordinara,…

- Astazi, incepand cu ora 10, Academia Romana sarbatoreste 155 ani de la infiintare in Adunarea Generala care se va desfasura online, prilej cu care va avea loc sesiunea omagiala "Nicolae Iorga ndash; 150 de ani de la nasterea marelui om de culturaldquo;. Evenimentul dedicat evocarii savantului roman…

