- Primaria municipiului Chișinau a prevazut pentru maine, 15 ianuarie, de Ziua Naționala a Culturii, un șir de acțiuni și manifestari cultural-artistice consacrate Luceafarului literaturii romane, Mihai Eminescu, care vor fi difuzate in regim online.

- Centrul Cultural Reduta deschide seria evenimentelor culturale din acest an, de Ziua Culturii Naționale, cu o seara cu poezie și acorduri de pian, dedicate zilei de naștere a poetului Mihai Eminescu. Centrul Cultural Reduta iși incepe activitatea in mediul online, prezentand primul eveniment din anul…

- Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate" Iasi informeaza ca in perioada urmatoare organizeaza mai multe evenimente speciale pentru a celebra Ziua Culturii Nationale si aniversarea a 171 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu. La Muzeul "Mihai Eminescu"…

- Casa Memoriala "Mihai Eminescu" de la Ipotesti va fi inclusa in proiectul "Flacara culturii" initiat de Ministerul Culturii, urmand sa fie iluminata pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, cand se implinesc 171 de ani de la nasterea marelui poet, a anuntat, luni, Consiliul Judetean Botosani.…

- Un catalog care cuprinde operele lui Nicolae Iorga a fost lansat, vineri, in mediul on-line, cu prilejul implinirii a 80 de ani de la moartea marelui istoric, a declarat, pentru AGERPRES, muzeograful Sergiu Balanovici de la Muzeul Judetean de Istorie Botosani. Potrivit acestuia, volumul,…

- Conacul care a aparținut marelui om politic ardelean Gheorghe Pop de Basești a reintrat in circuitul turistic in acest an in urma finalizarilor lucrarilor de restaurare. Proiectul de consolidare și dotare al casei memoriale a fost depus de primaria Comunei Basești, județul Maramureș, la Comitetul Interministerial…

- Doina Federovici, președinta Consiliului Județean Botoșani și-a preluat biroul din cadrul sediului unitații administrative inca de la inceputul saptamanii, insa luni și marți și-a corelat activitațile cu participarea la investirile care au avut loc in randul primarilor și la care a fost invitata in…