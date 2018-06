Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23 de gospodarii din localitatile buzoiene Cislau si Gheraseni au fost afectate de inundatii in urma ploilor din ultimele ore, a informat vineri dimineata purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, slt. Vasile Prahoveanu. "Dupa miezul noptii, in comuna…

- Inundatiile din ultimele ore din mai multe localitati ale judetului Teleorman lasa in urma sute de curti, case si strazi afectate. Un drum judetean a fost inchis din cauza erodarii, informeaza mediafax. Potrivit datelor furnizate vineri de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Inundatiile inregistrate in perioada 4-18 iunie in judetul Botosani au produs pagube de 9,49 milioane de lei, se arata intr-un raport prezentat marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), de catre prefectul Dan Slincu. Potrivit sursei citate, apele au afectat…

- La Vatra Moldoviței, din cauza ploilor torențiale de scurta durata de joi, 21 iunie 2018, ca urmare a revarsarii unor paraie apa a inundat cateva case, anexe gospodarești și gradini aflate la Drumul Județean 176. Potrivit raportului inaintat de Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Comunei Vatra…

- In urma manifestarii fenomenelor meteo periculoase, in intervalul 16.06 - 17.06.2018, ISU Argeș a intervenit cu peste 40 de pompieri militari, 14 mijloace tehnice și 14 motopompe, pentru inlaturarea efectelor negative produse de inundații, astfel: - Comuna Bradu: 15 locuințe și 26 de curți afectate;-…

- Efecte ale fenomenelor meteo periculoase au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in 31 de localitati din 14 judete, informeaza duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit sursei citate, localitatile afectate sunt din judetele Alba, Arad, Arges, ...

- Pompierii au executat, joi dupa-amiaza, 28 de misiuni pentru inlaturarea efectelor produse de precipitatiile abundente cazute in localitatile Botosani, Vorona, Flamanzi, Stefanesti, Cristesti, Buhaceni si Drislea, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Precipitatiile abundente cazute in dupa-amiaza zilei de luni au provocat inundatii in localitatile Onesti si Slanic Moldova, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La Onesti au fost inundate 35 de curti si beciuri si patru locuinte iar in Slanic Moldova, in…