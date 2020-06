Stiri pe aceeasi tema

- Imagini scandaloase au fost surprinse la Rovinari, unde o pacienta in varsta de 64 de ani a fost carata in spate chiar de fiica ei, intrucat nu i s-a permis sa o aduca cu mașina la spital, intrucat era in vizita ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Conform unui nou document, aprobat de Nelu Tataru, ministrul Sanatații, pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici Post-ul Cu spitalele pline, ministrul sanatații decide ca asimptomatici Covid-19 sa stea mai puțin internați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultimele doua saptamani in județul Botoșani au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului Romaniei, referindu-ne la ministrul Sanatații și ministrul Agriculturii, și credem ca este necesar sa-i intrebam public de ce au venit așa tarziu in Botoșani, mai ales ca sistemul sanitar botoșanean este destul…

- Un veteran de razboi, in varsta de 99 de ani, a strans aproape 14 milioane de euro pentru medicii britanici. Iar regulile de carantina sunt contestate in strada de simpatizanții de extrema dreapta din Statele Unite.

- Un bebeluș de 29 de zile a fost ucis de COVID-19, intr-un spital din Filipine. Acesta a devenit cea mai tanara victima a noului coronavirus, informeaza Mirror.Ministrul filipinez al Sanatații, Maria Rosario Vergeire, a declarat ca baiețelul originar din Batangas a avut dificultați de respirație și a…

- Ministrul a explicat ca Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica, iar specialiștii epidemiologi, cei de boli infecțioase, terapie intensiva și medicina de urgența din cadrul Comisiei MS au stabilit includerea in prioritațile de testare pentru COVID 19 a unor categorii de pacienți cu risc mare…

- In jur de 1.800 de romani au așteptat joi ore-n șir pe Aeroportul din Cluj pentru a pleca la munca in Germania. Printre aceștia au fost și mai mulți botoșaneni care au fost aduși cu autocarele.