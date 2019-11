Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora au ieșit in numar record la votul pentru alegerile prezidențiale. Peste 670.000 de romani au votat in strainatate. Procesul electoral a decurs normal, fara incidente majore și fara sa fie nevoiți sa aștepte la cozi, spre deosebire de alegerile precedente. O romanca stabilita in…

- Inna face sport, alearga și merge pe bicicleta, niciodata nu a ținut o dieta, dar e mereu atenta la ce mananca și la cum arata. E celebra și are milioane de admiratori in toata lumea! Elena Alexandra Apostoleanu pe numele ei real a devenit cunoscuta la nivel mondial ca Inna. Nascuta la Mangalia, Inna…

- Florin Pavel (40 de ani) are o aruncare unica, neortodoxa si, tocmai de aceea, a atras atentia atat presei internationale, care l-a criticat, cat si simpatia unor jucatori legendari de crichet din Australia si din Marea Britanie.

- ROMANII AU TALENT 2020. Sezonul din 2020 va fi difuzat sub sloganul #un10perfect. Numarul 10 semnifica numarul concurenților care au șansa sa se califice direct in semifinale. Fiecare membru al juriului are dreptul nou de a apasa de doua ori pe butonul surpriza care ii duce pe concurenții care ii…

- Un tanar de 29 de ani, din Constanta, a creat momente de panica la preselectia emisiunii Romanii, au talent , care a avut loc duminica, 29 septembrie, la un hotel din Bucuresti.Acesta, aflandu se in culisele emisiunii pentru a urca pe scena, in fata juratilor, a devenit agitat, iar conform oamenilor…

- Un concurent de la preselectia pentru emisiunea "Romanii au talent", de la Pro TV, a scos un cutit si un pistol la juriu, intr-un hotel din Bucuresti.Duminica, 29 septembrie, dintr-un hotel situat pe raza Sectorului 1 din Bucuresti, in jurul orei 12.45, a fost formulat un apel 112, in care…

- ALERTA la preselectia emisiuni ProTV ”Romanii au talent”: Un concurent a scos pistolul la juriu. Duminica, 29 septembrie, dintr-un hotel situat pe raza Sectorului 1 din Bucuresti, in jurul orei 12.45, a fost formulat un apel 112, in care se reclama ca un barbat, de 29 de ani, aflat la o selecție pentru…