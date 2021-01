Stiri pe aceeasi tema

- UDMR nu doreste sa lanseze atacuri publice cu privire la activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, ci doreste ca justitia sa functioneze echitabil, fara abuzuri si fara situatii interpretabile, care pot afecta imaginea acestei institutii si credibilitatea eforturilor sale depuse in lupta impotriva…

- Directia Nationala Anticoruptie sustine ca a constatat "cu ingrijorare" existenta unor "atacuri publice nefondate" la adresa sa din partea reprezentantilor partidelor politice, cu referire la declaratiile deputatului UDMR Csoma Botond. "In contextul dezbaterilor privind desfiintarea Sectiei…

- CARAS-SEVERIN – Sau cel putin asta reiese din cifrele prezentate de Agentia de somaj, vizandu-i pe somerii foarte tineri sau care au trecut de 50 de ani. Pana in octombrie… in judet, pauza. Abia acum, in cateva zile, lumea s-a apucat de angajat si muncit! Serviciile publice de ocupare implinesc, anul…

- Angela Merkel considera ca exista ”inca o sansa sa se ajunga la un acord” cu privire la Brexit intre Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE), dar care ”trebuie sa apere integritatea pietei unice”, avertizeaza ea in Bundestag, relateaza AFP. ”Exista inca o sansa sa se ajunga la un acord. Nu…

- Candidatul Pro Romania Giurgiu de pe prima pozitie a listei pentru Camera Deputatilor, Nicolae Barbu, fost primar al municipiului resedinta, declara ca va sustine ca parlamentar modificarea legii finantelor publice locale pentru a avea o garantare obligatorie a platii la timp pentru indemnizatiile…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege care prevede instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua nationala a bicicletei. Actul normativ merge la promulgare, potrivit news.ro.Ziua bicicletei poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale, de catre societatea…

- IOAN LAZAR, candidat Camera Deputaților – Pro Romania: Județul Alba merita cea mai buna echipa!Este o mare onoare și responsabilitate sa pot lucra impreuna cu 2 dintre cei mai buni prim – miniștri pe care i-a avut Romania de la Revoluție incoace. Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au dovedit in…