Stiri pe aceeasi tema

- Botezul Printului Louis, cel de-al treilea copil al cuplului format din printul William si Kate Middleton, aduna familia regala britanica la Westminster pentru evenimentul care va avea loc luni dupa masa in capela St. James.

- Printul Louis Arthur Charles, al treilea copil al printului William cu ducesa Kate Middleton, va fi botezat luna viitoare de Arhiepiscopul de Canterbury, iar in presa internationala au aparut cateva nume in dreptul viitorilor nasi ai bebelusului regal.

- Palatul Kensington a difuzat doua imagini ale bebelusului regal, printului Louis Arthur Charles. Una dintre poze, realizata de Kate Middleton, il prezinta pe micul print in bratele surioarei sale, printesa Charlotte, cand aceasta a implinit trei ani, relateaza online ziarul spaniol ABC. …

- Palatul Kensington a anuntat vineri ca ducele si ducesa de Cambridge au hotarat ca cel de-al treilea copil va purta numele Louis Arthur Charles. Acesta s-a nascut luni la spitalul St. Mary din Londra.

- Palatul Kensington a anuntat vineri ca ducele si ducesa de Cambridge au hotarat ca cel de-al treilea copil va purta numele Louis Arthur Charles. Acesta s-a nascut luni la spitalul St. Mary din Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Kate si printul William au parasit spitalul Sfanta Maria, la ora locala 18.00, impreuna cu cel de-al treilea copil al lor, un baiat de 3,8 kilograme. Bebelusul a venit pe lume la ora locala 11.01, in prezenta tatalui sau, ducele de Cambridge. Palatul Kensington a spus ca numele bebelusului va fi anuntat…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina in septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, in varsta de 4 ani, și Charlotte, in varsta de 2 ani.…

- Kate, sotia printului William, a fost internata luni la maternitate pentru a da nastere celui de al treilea copil al cuplului, a anuntat Palatul Kensington intr-o postare pe Twitter, relateaza Press Association si Reuters.