Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de elita e una dintre preocuparile sale. E o categorie diferita de brand, așa cum explica oradenca ca difera un atlet olimpic este diferit de un sportiv amator. S-a bucurat de recunoaștere internaționala și de intalniri de excepție precum cele cu „guru dezvoltarii personale”, Brian…

- Viorica Dancila a anunțat ca PSD iși va mobiliza exemplar electoratul, iar fiecare filiala va obține 50% plus 1 din voturi. Șefa PSD nu se teme de tradare in partid, chiar daca in primul tur PSD a pierdut in fiefuri tradiționale din Moldova, Muntenia și Dobrogea.”Toata lumea se va mobiliza.…

- Romania U17 a invins San Marino U17, scor 6-0, și s-a calificat la Turul de Elita dinaintea Campionatului European din 2020. „Tricolorii” au terminat grupa cu doua victorii (1-0 cu Rusia, 6-0 cu San Marino) și un eșec (0-1 cu Elveția) și incheie turneul de calificare pe locul trei. Astazi, in celalalt…

- ■ publicul a fost la inaltime in cele trei zile de competitie la turneul preliminar de calificare CM de futsal, organizat la Piatra Neamt ■ 1.650 de spectatori au sustinut Romania in ultimul joc, impotriva Kazahstanului ■ Ecourile calificarii Nationalei Romaniei de futsal pentru Turneul de Elita la…

- Caderea Guvernului Dancila reprezinta sfarșitul celei mai negre perioade din istoria recenta a țarii noastre iar rolul jucat de PRO Romania in aceasta problema s-a dovedit a fi unul insemnat. Era evident ca guvernarea PSD-ista nu mai putea sa continue, așa ca deciziile luate de noi in privința susținerii…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa neasteptat de echipa Lituaniei, cu scorul de 1-0 (0-0), luni, la Belgrad, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2020 si a ratat calificarea in turul de elita.

- Cu ocazia comemorarii scriitorului Pavel Chihaia, organizata recent de Filiala "Dobrogea" a Uniunii Scriitorilor din Romania, am avut ocazia sa stam de vorba cu Matei Chihaia, fiul autorului omagiat. Cum v a marcat, in copilarie, influenta unei personalitati coplesitoare, asa cum a fost tatal dumneavoastra…

- Totul a plecat de la sloganul de campanie al lui Dan Barna, "Fericiti in Romania". Filiala PSD Constanta a postat o fotografie pe Facebook, la care a adaugat textul "Singurul partid de opozitie care se declara fericit sub guvernarea PSD! Multumim". USR nu a reactionat la aceasta ironie. …