Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de jumatate dintre participanții la un botez, in Ragla, au ajuns la spital. Unul are suspiciune de toxiinfecție cu salmonela. Protecția Consumatorului a amendat firma de catering cu 50.000 de lei și i-a oprit temporar activitatea. Duminica a avut loc un botez la caminul cultural din Ragla.…

- Incident tragic in Bistrița-Nasaud. Cinci copii și trei adulți au fost transportați, marți, la spital cu simptomele unei toxiinfecții alimentare, dupa ce au fost la un botez. Luni seara, alți patru copii, care au participat la același eveniment, au ajuns la spital.Incidentul a avut loc marți in localitatea…

- Numarul persoanelor transportate la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara dupa ce duminica au participat la un botez organizat in comuna bistriteana Dumitrita a ajuns la 14, din care zece sunt copii, potrivit datelor centralizate de Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Cinci…

- Un botez care a avut loc duminica la DUmitrița s-a finalizat cu 10 copii și trei adulți in spital. Salvatorii bistrițeni au fost solicitați a-i ajuta și transporta la spital. Ar fi vorba de toxiinfecție alimentara. Duminica, 09.07.2023, la DUmitrița ar fi avut loc un botez. Ieri, echipaje ale Ambulanței…

- Vacanta cu surprize neplacute pentru mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani, cazati la un complex turistic din localitatea Fundata. In aceasta dupa amiaza, acestia au inceput sa prezinte probleme medicale, respectiv dureri abdominale, greturi, varsaturi. La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- Aproape 40 de copii, care au fost cazați la un complex turistic din Fundata, au ajuns, de urgența, la spital. Micuții au manifestat dureri abdominale, grețuri și varsaturi și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- A fost o vacanta de cosmar pentru zeci de turiști britanici, care s-au cazat la un resort de lux din Antalya. Foarte multi copii au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital. In total, 25 de oameni au avut de suferit de pe urma mancarii neconforme. Turistii vor sa dea in judecata…

- Zeci de turiști britanici au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital, dupa o vacanța petrecuta la un hotel de lux din Antalya. Copii la spital, cu perfuzii, dupa o vacanta la un hotel de lux din Antalya. 25 de turisti britanici au facut toxiinfectie alimentara si au fost internati…