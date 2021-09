Stiri pe aceeasi tema

- “Prefera Foods, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata conservelor din Romania cunoscut pentru brandurile Capricii si Delicii, de Azi si Unfished, vine la Bursa de Valori Bucuresti cu primele sale obligatiuni, in valoare de 5 milioane de euro. Obligatiunile intra la tranzactionare astazi, 10 septembrie,…

- Prefera Foods, companie cunoscuta pentru brandurile Capricii și Delicii, de Azi și Unfished, vine la Bursa de Valori București cu primele sale obligațiuni, in valoare de 5 milioane de euro. Obligațiunile intra la tranzacționare vineri, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, sub simbolul…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, si primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, au anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, infiintarea unei companii aeriene locale. ”Numarul de curse interne si externe de pe Aeroportul Oradea a fluctuat in ultimii ani, aceasta situatie fiind…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, si primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, au anuntat, joi, infiintarea unei companii aeriene locale, pentru a asigura o mai buna conectare a orasului cu restul tarii, dar si cu Europa. Din martie 2022, compania isi propune sa opereze curse…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, si primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, au anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, infiintarea unei companii aeriene locale. ”Numarul de curse interne si externe de pe Aeroportul Oradea a fluctuat in ultimii ani, aceasta situatie fiind…

- Un bucurestean plateste in medie 3,02 dolari pentru o cafea, pretul fiind de regula mai mic decat cel din Occident si din Europa de Vest. Exista insa si exceptii, si anume urbele din sudul Batranului Continent, in frunte cu Roma (2,47 dolari), Lisa­bona (2,52 de euro) sau Madrid (2,75 de euro),…

- Alser Forest, companie care activeaza in sectorul forestier din Romania din 2008, a listat astazi, 30 iunie, obligațiunile companiei pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB). Anterior debutului obligațiunilor la bursa, compania a derulat un plasament privat…