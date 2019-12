Stiri pe aceeasi tema

- Singurul teatru din judetul Alba, Teatrul de Papusi ''Prichindel'' din Alba Iulia, infiintat in urma cu aproape sapte decenii, dispune de sambata de un sediu reabilitat, nu doar modernizat, ci si extins, printr-o investitie de doua milioane de lei a Consiliului Judetean Alba.…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viceprimarul Gabriel Pleșa, cu fetița lui la vot: ”Am votat pentru Romania bunului simț și statul de drept, pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri” Viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, insoțit de fetița sa, a votat, duminica in turul doi…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura, potrivit AGERPRES. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a votat duminica la o sectie din Alba Iulia "cu gandul la o Romanie normala", indemnandu-i pe romani sa iasa la vot. "Am votat astazi cu gandul la o Romanie normala, o Romanie in care cineva nu ne imparte in 'astia' si 'astialalti', am votat astazi si cu gandul…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Deputatul Florin Roman a votat „pentru o Romanie normala, in care violatorii și criminalii trebuie sa fie in inchisori, nu pe strazi” Deputatul de Alba, Florin Roman, a votat astazi, la ora 9:30, la secția amenajata in incinta Caminului pentru varstnici…

- "Eu am spus de cateva zile ca vom vedea in ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care vor incerca, de fapt, sa demobilizeze componenta aceasta activa care vrea o Romanie moderna, care vrea o Romanie care iese din marasmul a 30 de ani de politica. Lucrul acesta se intampla deja, vedem…

- Florin Tanasescu Pace tie, cititorule in stele! Ai grija sa nu te bantuie prea multe vise ! Vezi ca exista doua categorii: unele batrane si intelepte, altele mai tinere si mai smechere. Un pic desfranate, chiar. Sfatul meu este sa nu ai parte de niciunele dintre ele, fiindca, adeseori, se incaiera-ntre…