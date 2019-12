Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,4 s-a produs marti in Bosnia, la doar cateva ore dupa ce un cutremur puternic a lovit Albania, provocand moartea a cel putin sapte persoane si ranirea altor circa 150, a informat relateaza Reuters si dpa. Centrul seismologic europeano-mediteranean (EMSC) a localizat epicentrul…

- Oamenii de stiinta au declarat ca miscarea tehtonica a zguduit in sudul Bosniei in aceasta dimineata, iar epicentru estesituat la aproximativ 50 de mile sud de capitala Sarajevo. Cutremurul a venit la doar sase ore dupa cel de 6,4 grade din Albania care a prins numerosi oameni sub daramaturi. A fost…

- Presedintia interetnica tripartita a Bosniei si Hertegovina a convenit marti sa-l nominalizeze pe economistul Zoran Tegeltija, sarb, ca premier desemnat, la 13 luni dupa alegeri, a declarat un purtator de cuvant al partidului de guvernamant sarb Alianta Social Democratilor Independenti (SNSD), relateaza…

- Liliana Iaconi a fost numita in functia de secretar general al Guvernului. Iaconi a fost colega actualului Premier la Ministerul Finanțelor. "Este din cadrul Ministerului Finantelor. Este un profesionist integru.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri nominalizarea secretarului adjunct pentru energie Dan Brouillette pentru functia de ministru al energiei, transmite Reuters. "Sunt bucuros sa-l propun pe secretarul adjunct Dan Brouillette pentru a fi noul ministru al energiei. Experienta lui Dan in…

- Fostul prim-ministru francez Edouard Balladur si fostul ministru al apararii Francois Leotard vor face obiectul unui proces in legatura cu asa-zisa "afacere Karachi", care are in centru presupuse comisioane dubioase acordate in anii 90 in marja unor contracte de livrare de submarine catre Pakistan,…

- Invinsa doar in zece jucatori de Italia, Armenia a produs alt șoc, dupa ce a batut Grecia la Atena. A caștigat contra Bosniei (4-2), datorita „dublei” lui Mhitarian, noul coleg de la Roma al lui Dzeko, care a marcat primul gol egalizator. ...