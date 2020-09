Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Kacuni, un sat situat in centrul statului Bosnia și Herțegovina, au inceput noul an școlar intr-o clasa amenajata in aer liber, a informat agenția Reuters, citata de Digi24.Copiii stau in banci distanțate intre ele, intr-un spațiu amenajat in forma de amfiteatru. Iar ideea de a face ore in…

- Elevii unei școli aflate intr-un sat din Bosnia și Herțegovina au inceput noul an școlar intr-o clasa amenajata in aer liber. Conducerea avea in plan acest lucru inainte de pandemie, așa ca lucrarile au fost accelerate pentru ca elevii sa poata sta la ore in mijlocul naturii.

- "O doamna din personalul nedidactic a fost depistata pozitiv și, urmand firul epidemiologic, au fost trimise toate doamnele din personalul nedidactic acasa și, practic, nu mai putem incepe activitatea in verde, pentru ca nu mai are cine sa aiba grija ca spațiile sa fie dezinfecate", a declarat pentru…

- "Copiii au stat destul acasa, nu este niciun pericol de COVID", a declarat pentru HotNews.ro directoarea școlii, Liana Lazar. Citeste si: AN SCOLAR 2020-2021. Toate scolile si gradinitele din Bucuresti vor functiona dupa scenariul GALBEN. Cum se vor desfasura cursurile Comuna din Maramures…

- Pandemia de coronavirus nu se va sfarsi prea curand, iar cea mai buna varianta este respectarea regulilor de protectie, nu blocarea activitatilor, a mai spus Rafila. Reprezentatul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii le recomanda parintilor sa-si trimita copiii la scoala. „Copiii iși…

- Mai sunt doua saptamani pana cand parintii vor afla cum vor incepe scoala copiii lor. Potrivit secretarului de stat din ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, pe 7 septembrie directiile de sanatate publica vor anunta datele epidemiologice in functie de care scolile se inscriu intr-unul din cele 3 scenarii:…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o Ordonanța care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achiziției unui numar de 500.000 de tablete pentru elevi, cumparate de autoritațile locale sau de inspectoratele școlare.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri la Antena 3, intrebata daca la gradinița și in clasele primare, la cei mai mici copii, se va purta masca de la 14 septembrie, ca aceasta decizie trebuie luata de Ministerul Sanatații.„Prin lege masca este obligatorie de purtat. Daca va…