Bosnia şi Herţegovina: manifestații ample după o crimă filmată în direct pe Instagram - VIDEO Mii de persoane au manifestat luni la Sarajevo si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP, citat de Agerpres. Aceste crime si retransmiterea pe Instagram a asasinatului au socat Bosnia si Hertegovina (BiH). "Solicitam ca feminicidul sa fie calificat drept fapta penala speciala si sa fie tratat ca o forma speciala de crima", a declarat Benjamina Karic, primarul orasului Sarajevo, in fata manifestantilor.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara sta mai bine in ceea ce privește calitatea vieții decat Lisabona, Clujul sau Bruxelles -ul., conform unui top realizat de numbeo.com, in care au fost analizate condițiile de viața in 195 de orașe pe plan mondial. Criteriile luate in calcul se refera la puterea de cumparare locala, serviciile…

- Anca Serea se poate considera o femeie implinita, atat in viața personala, cat și profesionala. Are o mulțime de colaborari și iubește ceea ce face, dar și o familie iubitoare. Vedeta a postat un mesaj important pentru urmaritorii sai cu privire la calitatea timpului pe care il avem, dar și cum reușim…

- Un barbat din Bosnia și-a impușcat soția și-a postat crima pe Instagram. In timp ce era cautat de poliție, a mai ucis doua persoane și a ranit alte trei. Crimele au avut loc vineri la Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei. Barbatul s-a sinucis, informeaza Agerpres. „Trei persoane au fost ucise…

- Incendii uriașe in Algeria: 15 oameni au murit, mii de persoane au fost evacuateCel puțin 15 oameni au murit și mii de persoane au fost evacuate in urma incendiilor de vegetație izbucnite in Algeria, a anunțat Ministerul algerian de Interne, potrivit BBC, informeaza Mediafax. CITESTE SI BREAKING…

- Koljevic a fost profesor la aceasta facultate, unde s-a format la randul sau ca scenarist, potrivit Agerpres. Cineastul, care s-a nascut in Sarajevo, astazi in Bosnia si Hertegovina, a realizat, ca regizor sau scenarist, 15 lungmetraje, doua documentare si mai multe seriale de televiziune.Koljevic a…

- Zeci de persoane au fost inșelate de doi barbați care au creat conturi false pe Instagram ale unor firme și au prezentat recomandari ale unor persoane cu notorietate in Romania, garantand ca cei care vor investi vor primi garantat dublul sumei in 72 de or

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai iubite influencerițe din Romania, contul ei de Instagram fiind urmarit de peste 700.000 de persoane. Dupa participarea in cadrul mai multor show-uri de televiziune, vedeta a fost pusa in fața unei intrebari total neașteptate. Invitata la podcastul lui Maruța,…

- Peste 1.500 de arestari sambata seara in cursul unei actiuni a miscarii ecologiste Extinction Rebellion organizata la Haga pentru a protesta fata de subventiile acordate pentru combustibilii fosili, noteaza AFP. „In total, au fost arestate 1.579 de persoane, dintre care 40 vor fi urmarite penal”, in…