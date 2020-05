Bosnia: Mii de locuitori din Sarajevo au protestat împotriva unei slujbe în memoria pro-naziştilor Cateva mii de locuitori din Sarajevo au protestat sambata impotriva oficierii in catedrala catolica Sfanta inima a lui Iisus din capitala bosniaca a unei slujbe in memoria civililor si militarilor din statul pro-nazist croat (NDH), executati de partizani comunisti in 1945, transmit AFP si HINA. Slujba s-a desfasurat in circumstante tensionate sambata la pranz, in conditiile in care anuntarea ei a fost criticata de majoritatea partidelor politice din Bosnia, cu exceptia formatiunilor croate, precum si de comunitatea evreiasca si de Biserica ortodoxa sarba. Unitati speciale ale politiei au incercuit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

