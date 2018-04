Stiri pe aceeasi tema

- Politiile din Bosnia si Croatia au retinut marti peste 20 de persoane banuite ca fac parte dintr-o grupare infractionala care a transferat ilegal pana la 200 de migranti in Uniunea Europeana, a anuntat procuratura bosniaca citata de Reuters. Gruparea este banuita ca a ascuns si transportat ilegal migranti,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Instanta…

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma lucratorii necalificati, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale remis, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…