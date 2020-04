Stiri pe aceeasi tema

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters.

- Vietnamul a raportat vineri doua noi cazuri de COVID-19, aducand numarul total al contaminarilor la 270, la o zi dupa ce aceasta tara asiatica a relaxat masurile de carantina, a informat Ministerul Sanatatii de la Hanoi, citat de Reuters, citata de Agerpres. Ambele cazuri noi sunt cetateni vietnamezi…

- Danemarca va permite unor mici afaceri, cum sunt saloanele de coafura si de infrumusetare si scolile de soferi, sa se deschida incepand de luni, a anuntat vineri guvernul, dupa masurile de izolare impuse luna trecuta pentru combaterea coronavirusului, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are o recomandare generala pentru tari si regiuni privind relaxarea masurilor luate pentru incetinirea propagarii coronavirusului, dar le cere sa nu le ridice prea devreme, a declarat marti purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, citat de Reuters.…

- Guvernul ceh intentioneaza sa relaxeze masurile de izolare instituite pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar care au asfixiat economia, dupa ce numarul noilor cazuri de infectare a scazut in ultimele zile, urmarind acum daca tendinta se va...

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters.Numarul total…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…