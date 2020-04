Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…

- In vederea combaterii raspandirii infectiei cu Covid 19, si ca urmare a deciziei Ungariei de a si inchide granitele pentru cetatenii de alta nationalitate decat cea maghiara, CFR Calatori suspenda temporar circulatia trenurilor in trafic international care fac legatura intre Romania si Ungaria, se arata…

- Constructorul aeronautic Airbus SE anunta noi masuri luate in contextul crizei Covid-19 si precizeaza ca a decis sa suspende temporar activitatile de productie si asamblare in fabricile din Franta si Spania, masura fiind valabila pentru urmatoarele patru zile. "Ca urmare a implementarii de noi masuri…

- Enel Energie si Enel Energie Muntenia au anuntat vineri ca isi vor suspenda temporar toate activitatile care presupun contactul direct al angajatilor cu publicul in urmatoarea perioada si isi incurajeaza clientii sa utilizeze canalele alternative de comunicare, ”din grija pentru sanatatea si siguranta…

- In 2018, grupul japonez Nidec inaugura in Ștefanești cea mai mare fabrica de motoare electrice din Romania in locul fostei Ana Imep. Fondatorul Nidec, Shigenobu Nagamori, a vizitat de doua ori fabrica de la Ștefanești, prima data in anul 2016, cand a fost achiziționata Ana Imep de la omul de afaceri…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anunțat, in aceasta dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se…

- Romania a fost al saptelea producator de leguminoase din Uniunea Europeana in 2018, cu o productie de 191.000 de tone. Productia totala de leguminoase in Uniunea Europeana a fost de 4,11 milioane tone, arata datele Eurostat.Productia de leguminoase include mazare, fasole, lupin, naut si linte,…

- Guvernul intarzie rezolvarea taxei clawback, o taxa introdusa temporar in anul 2009 și inca prezenta in anul 2020, care acopera lipsa preocuparii Guvernului de a bugeta corect nevoile de medicamente ale pacienților din Romania, potrivit APMGR, citat de b1.ro. “In data de 28 ianuarie 2020, Ministrul…