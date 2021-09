Bosch investește aproximativ 55 de milioane de euro în a treia hală de producție în Cluj Bosch deschide oficial a treia hala de producție la Cluj, la fabrica unde sunt produse unitați electronice de control pentru vehicule electrice. Investiția pentru hala de 34.500 mp a fost de 55 milioane euro, spune compania germana. Fabrica a fost deschisa acum opt ani și investițiile totale au fost de peste 450 milioane euro.



