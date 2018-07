Stiri pe aceeasi tema

- Daimler AG a fost obligata sa recheme in service 774.000 de vehicule din toata Europa dupa doua intalniri cu autoritațile de reglementare din Germania. Automobilele afectate sunt de model Vito, GLC si C-Class Sedan, toate cu motorizari diesel. Producatorul auto urmeaza sa intervina cu actualizari la…

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- BSH Hausgerate, filiala a grupului Bosch, va incepe in toamna acestui an construirea fabricii de mașini de spalat la Simeria unde producția de test ar trebui sa fie demarata la inceput de 2020, iar cea de serie, intre martie și iunie in același an. In 2021 ar trebui sa fie produse 700.000 de mașini…

- La crearea unei suspensii active eficiente lucreaza de ani buni o multime de ingineri si chiar in prezent se mai fac pasi enormi cu ajutorul tehnologiilor de ultima generatie pentru a duce spre ideal acest complex de mecanisme.

- Compania Tesla va opri productia la fabrica din California timp de sase zile, la sfarsitul lunii mari, pentru a efectua o serie de reparatii si imbunatatiri la linia de asamblare pentru noul sedan Model 3, potrivit CNBC. Producatorul de masini electrice de lux din Silicon Valley a anuntat…

- Un sofer care se afla la volanul unui automobil inmatriculat in Republica Moldova este cautat de politia din Romania, dupa ce a produs un grav accident pe șoseaua de centura a Bucurestiului.Potrivit digi24.

- Bautura si neatentia pe sosele fac noi victime. Doua masini au fost facute zob, iar un sofer a ajuns la spital, in raionul Orhei, dupa ce un barbat a urcat beat la volan si a incalcat regulile de circulatie.

- Trafic ingreunat pe DN 72 A, pe tronsonul Targoviste – Voinesti. Se circula alternativ pe un singur sens de mers, Post-ul Trafic ingreunat pe DN 72 A: Un tanar sofer a provocat un accident in lant! Cinci masini implicate, doi raniti apare prima data in Gazeta Dambovitei .