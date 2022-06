Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea contractului este de 8.412.685 milioane de lei fara TVA Contractul are o durata de executie a lucrarilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere Garantia lucrarilor va fi de 24 de luni de la receptionarea acestora Energomontaj SA este controlata de AE.PAS, cu 0,0190079 din capitalul…

- In condițiile in care prețurile la energie electrica au tot crescut in ultima perioada de timp, interesul este maxim pentru metode de a reduce valoarea facturilor. Pe langa schimbarea furnizorului, o acțiune cu rezultate imediate este reducerea consumului. Acest lucru este dificil de facut fara a scadea…

- Rusia urmarește sa intrerupa alimentarea Ucrainei cu energie nucleara de la centrala Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa. Vicepremierul rus Marat Husnullin a precizat insa ca Moscova este dispusa sa continuee alimentarea daca Kievul platește pentru energie, noteaza AFP, potrivit…

- Rusia este gata sa vanda Ucrainei energie electrica de la centrala nucleara de la Zaporoje luata sub controlul armatei ruse, daca dorește sa cumpere aceasta energie electrica, a declarat miercuri vicepremierul rus Marat Hușnullin, dupa inspecția centralei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a anuntat ca Centrala de la Cuciurgan poate asigura cel mult 85 de procente din necesarul de energie electrica al tarii noastre, pentru luna mai, desi oferta centralei prevede un volum de 70 la suta.

- Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat mai multe decizii pentru asigurarea securitații energetice a țarii. Astfel, cantitațile de energie electrica necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem, vor fi procurate de la SA „Energocom”, in perioada 1 mai-30 iunie curent. Prin urmare,…

- Astazi 28 martie 2022 a fost predat amplasamentul pentru construirea și racordarea la rețeaua electrica a Centralei electrice fotovoltaice din spatele Liceului Tehnologic Ocna Mureș. In urma licitației pentru executarea lucrarilor de construire și racordare, execuția centralei fotovoltaice a fost caștigata…

