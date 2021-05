Bosch a raportat vânzări consolidate de aproape 2,2 miliarde de lei în România, anul trecut Furnizorul global de tehnologii si servicii, Bosch, a incheiat anul fiscal 2020 cu vanzari consolidate in valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) in Romania, in crestere cu aproximativ trei procente in comparatie cu anul precedent, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES.



Conform rezultatelor pe anul anterior, vanzarile totale nete, de 6,8 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), inclusiv vanzarile companiilor neconsolidate si livrarile interne catre companii afiliate, au ramas la un nivel similar cu cel al anului anterior.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

