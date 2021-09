Stiri pe aceeasi tema

- Compania Bosch a inaugurat a treia hala de producție in cadrul fabricii de componente electronice auto din Cluj, investiția totala in noua unitate de producție fiind de aproximativ 55 de milioane de euro. Noua cladire are o suprafața totala construita de 34.500 de metri patrați. In fabrica…

- Noul card electronic de identitate, care va inlocui treptat actuala carte de identitate, este in teste la Cluj pentru urmatoarele șase luni iar ulterior, pana la sfarșitul anului viitor, toate serviciile de evidența a populației din țara vor putea emite aceste carduri. Buletinul electronic va fi…

- Compania Bosch da startul constructiei celei de-a doua cladiri de birouri pentru Centrul de Inginerie din Cluj, printr-o investitie in valoare de 21 de milioane de euro. "Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat oficial deschiderea santierului pentru construirea unei noi…