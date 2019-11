„Ma numar printre parlamentarii care au susținut investirea Guvernului Orban. Timp de trei ani, eu am militat pentru stabilitate in politica și responsabilitate in actul de guvernare. Din aceleași rațiuni, la toate moțiunile de cenzura am votat impotriva. Nu putem lasa țara neguvernata in plina campanie pentru prezidențiale, in prag de iarna și in prag de criza economica, care se va instaura la nivel global anul viitor. Romania are nevoie de buget pentru 2020", a spus deputatul Remus Borza in platoul DCNews.

„Un vot nu facea neaparat diferența, insa recunosc, fara sa dezvolt, pentru…