- RB Leipzig a castigat, sambata, titlul onorific de campioana de toamna in Bundesliga, primul obtinut de o alta echipa in afara de Bayern Munchen sau Borussia Dortmund incepand din 2010, dupa ce s-a impus cu scorul de 3-1 (0-1), pe propriul teren, in fata lui Augsburg, sambata, in etapa a 17-a. Golurile…

- Borussia Dortmund și RB Leipzig au încheiat la egalitate confruntarea din etapa 16-a a campionatului din Germania, scor 3-3, dupa ce echipa lui Lucien Favre a condus cu 2-0 la pauza. Dortmund a avut 2-0 la pauza meciului de pe Signal Iduna Park, grație golurilor reușite de Weigl 23'…

- Bayern Munchen, Borussia Dortmund și RB Leipzig au avut parte de partide ușoare în etapa a 15-a din Bundesliga și au înscris nu mai puțin de 13 goluri împreuna. În urma rezultatelor înregistrate sâmbata, Leipzig se afla în vârful ierarhiei, în timp…

- ​Schalke 04 a urcat pe locul secund în clasamentul din Bundesliga (la egalitate cu liderul Monchengladbach), dupa ce a învins-o pe nou-promovata Union Berlin, scor 2-1, în primul meci al etapei a 13-a. "Minerii" au ajuns la șase meciuri consecutive fara înfrângere…

- Formatia Schalke 04 a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Union Berlin si a inregistrat al saselea meci consecutiv fara infrangere in Bundesliga, dupa 13 etape, potrivit NEWS.ro.Raman (23) si Serdar (86) au marcat pentru Schalke, in timp ce pentru Union Berlin a inscris…

- Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Borsussia Dortmund, in etapa a XI-a a campionatului germnan de fotbal, anunța news.ro.Citește și: Cozmin Gușa arunca bomba: Doi securiști duc o lupta acerba pentru intrarea in turul II Au marcat Lewandovski…

- Borussia Monchengladbach ramâne în continuare lider în Bundesliga, dupa ce a învins-o pe teren propriu pe Eintracht Frankfurt, scor 4-2, în ultimul meci al etapei a noua. Borrusia are doar un punct avans fața de Bayern Munchen, ocupanta locului doi.Golurile victoriei…

- Borussia Dortmund a învins cu 1-0, pe teren propriu, liderul Borussia Monchengladbach, în runda a opta din Bundesliga. Galben-negrii au urcat pe locul al patrulea în clasament, dupa ce Bayern Munchen, Wolfsburg și Leipzig au reușit doar rezultate de egalitate.Marco Reus a înscris…