Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul norvegian Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) a devenit, marti, cel mai tânar jucator care marcheaza 20 de goluri în Liga Campionilor, la vârsta de 20 de ani si 231 de zile, informeaza lequipe.fr.Precedentul record îi apartinea atacantului francez al echipei…

- Erling Braut Haaland (20 de ani) a marcat o „dubla” in partida Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2, in manșa retur din optimile Ligii Campionilor, iar starul norvegian a ajuns la 20 de goluri in primele 14 meciuri la „masa bogaților”. La doar 20 de ani, Erling Haaland a ajuns la 20 de reușite in…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa, a fost aproape de a obtine o victorie si…

- Debutul reprizei secunde din Dortmund - Sevilla, returul optimii de finala din Liga Campionilor, a oferit un moment incredibil. Protagoniști au fost atacantul Erling Haaland și arbitrul Cuneyt Cakir. Borussia Dortmund - FC Sevilla, totul AICI! Golul de 2-0 marcat de Haaland in returul optimii de finala…

- Borussia Dortmund va putea conta pe atacantul sau vedeta Erling Haaland in meciul de marti cu Sevilla FC, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, insa fundasul stanga Raphael Guerreiro are sanse mici sa joace, scrie luni DPA potrivit Agerpres. Guerreiro nu a putut fi folosit…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti este ca si calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o, cu scorul de 33-24 (13-12), in deplasare, pe SCM Ramnicu Valcea, sambata, in prima mansa a optimilor de finala. Mansa secunda se va juca in data de 13 martie, de la ora 17.00,…

- Noile vedete ale fotbalului mondial, francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si norvegianul Erling Haaland (Borussia Dortmund), figureaza in echipa ideala a primei manse a optimilor de finala ale Liga Campionilor, stabilita de UEFA dupa meciurile disputate saptamana aceasta. Mbappe,…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Sevilla FC cu scorul de 3-2 (3-1), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Andaluzii au deschis scorul destul de repede, prin Suso (7), cu un sut deviat de Hummels, dar Borussia a facut o prima…