- Ia romaneasca, element identitar al culturii noastre, a depasit granitele tarii, fiind apreciata pe intreg mapamondul, afirma ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care reaminteste ca Romania a depus impreuna cu Republica Moldova, in martie anul trecut, dosarul pentru inscrierea in Lista reprezentativa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplans miercuri lipsa unui termen concret in ceea ce priveste promisiunea aderarii tarii sale la Uniunea Europeana si a spus ca ucrainenii nu pot ramane intr-o incertitudine permanenta. „Ucraina este o tara europeana de drept, care respecta tarile Uniunii…

- Ministerul Culturii din Ucraina inventariaza bisericile și lacașele de cult distruse pana in acest moment de bombardamentele rusești, transmite The Guardian. Lista este lunga, iar locurile sfinte avariate sunt raspandite in toata țara. Printre acestea se numara o biserica incendiata din regiunea Kiev,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aparut, din nou, pe coperta prestigioasei reviste americane ”Time”, relateaza portalul Ukrainska Pravda . Numarul din mai al revistei conține un articol intitulat „In interiorul lumii lui Zelenski” , scris de jurnalistul Simon Schuster, care descrie cum arata…

- Imaginile cu cadavre ale localnicilor au facut inconjurul lumii.Moscova nu-si asuma responsabilitatea atrocitatilor, dar presa de stat cere lichidarea tuturor ucrainenilor care isi apara tara.Alte imagini „horror" au fost proiectate ieri in Parlamentul Romaniei, in timpul discursului presedintelui Zelenski.…

- Agenția culturala a ONU afirma ca cel puțin 53 de situri istorice, cladiri religioase și muzee ucrainene au fost avariate sau parțial distruse de la inceputul razboiului, potrivit BBC. UNESCO a precizat ca lista nu este exhaustiva, iar experții continua sa verifice rapoartele privind alte daune. Pagubele…

Cel putin 53 de monumente istorice si religioase din Ucraina au fost distruse de cand a inceput invazia tarii de catre Rusia, a anuntat UNESCO, potrivit cnn.com.