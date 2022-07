Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Scurtul bilanț include pomi rupți, un accident rutier cu o persoana incarcerata, ramasa cu fracturi, curți și beciuri inundate și localitați lasate in bezna, fara curent electric. Județul și-a revenit, totuși, rapid! Dupa mai multe zile in care județul s-a topit la temperaturi extreme,…

- CARANSEBEȘ – Managerul spitalului din Caransebeș, Adrian Dumbrava, a venit in fața aleșilor cu cateva modificari la organigrama spitalului, dar aleșii PNL și USR, majoritari in absența a doi colegi de la PSD, s-au abținut, iar proiectul nu a adunat numarul necesar de voturi! Adrian Dumbrava a spus ca…

- CARAȘ-SEVERIN – Unul a fost urmarit ca-n filme, altul abia era in stare sa lege doua cuvinte, dar ambii erau la volan! Intr-unul dintre cazuri, surprins de oamenii legii in aceasta dimineața, in jurul orei 3.40, un barbat circula singur in autoturism, dinspre Balta Sarata catre Calea Orșovei din Caransebeș.…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…

- Au fost scene de groaza in județul Caraș-Severin. Un barbat a amenințat ca se sinucide din cauza facturilor mari la utilitați. El a lansat aceste amenințari chiar de pe treptele Catedralei Episcopale din mijlocul orașului Caransebeș. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional! Barbatul,…

- CARAȘ-SEVERIN – Teatrul „Anton Pann” este doar unul dintre cele prezente in ediția de anul trecut a Festivalului de teatru pentru copii „Lumea poveștilor”. Anul acesta, trupa din Ramnicu Valcea revine in cadrul ediției a V-a a festivalului, care va avea loc in perioada 21-29 mai și va cuprinde spectacole…

- O tanara de 22 de ani a cazut in gol de la etajul 4. Un apel anunța, astazi, in jurul orei 8.59, ca o femeie din Reșița amenința ca se arunca in gol de pe un bloc. Imediat au fost direcționate la fața locului echipaje de poliție, impreuna cu echipajul din cadrul Serviciului pentru...