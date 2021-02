Borseta cu 13000 de euro a fost restituită proprietarului *Cunoașteți aceste persoane?* Borseta cu 13000 de euro a fost restitutita proprietarului de catre cele trei tinere cu varste cuprinse intre 10 și 24 de ani. Acestea au fost surprinse pe camerele de supraveghere. Va reamintim ca ieri, in jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au fost sesizați de un barbat […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

