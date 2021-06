Borsec, 215 ani de tradiție și prestigiu. Îmbutelierea industrială a Reginei apelor minerale a început în anul 1806 Inceputul imbutelierii la nivel industrial este legat de anul 1803 și de povestea vienezului Valentin Gunther, care, band din apa Borsecului, se vindeca miraculos de o boala considerata incurabila la acea vreme. Convins și sedus de calitațile apei, acesta iși propune sa convinga o ruda a sa, consilier municipal la Viena, sa imbutelieze apa in sticle și sa o faca accesibila lumii intregi. Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care in 1805 isi muta resedinta la Borsec si incepea o ampla campanie de constructii de drumuri si a unei fabrici de sticla, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat ca „in urmatorii 5 ani o sa facem mai mult pentru romani, pentru ca suntem datori și avem restanțe, statul are restanțe și trebuie sa le platim. Cred ca in urmatorii 5 ani trebuie sa incheiem un capitol trist din istoria Romaniei, sa terminam autostrada Sibiu-Pitești”.„Vreau ca…

- Organizația Internaționala a Producatorilor de Autovehicule (OICA) a publicat raportul pe 2020 privind producția auto mondiala. Ca de obicei, China a produs cele mai multe mașini, cu peste 25 de milioane de exemplare, adica aproximativ o treime din total. Locul secund in acest clasament a fost disputat…

- Presedintele american Joe Biden, care a participat, luni, la Summitul Formatului Bucuresti (B9), desfasurat online, si-a exprimat angajamentul pentru refacerea aliantelor si întarirea relatiilor transatlantice, potrivit unei transcrieri a discursului acestuia publicat de Casa Alba, potrivit News.Summitul…

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- V-ați intrebat vreodata care este cea mai veche firma din Romania? Este o intrebare la care cu greu putem sa raspundem cu exactitate, dar cu siguranța putem spune ca anul acesta Mecanica Ceahlau, singurul producator de utilaje agricole din Romania, implinește 100 de ani de activitate. Mecanica Ceahlau,…

- Ziua Instituției Prefectului a fost instituita prin Legea 348/2018 și este sarbatorita, incepand cu anul 2019, pe 2 aprilie, data la care, in anul 1864, a fost introdusa, prin lege, noțiunea de „prefect”. Dupa cum se arata in expunerea de motive din Legea 348/2018, in Romania, noțiunea de „prefect”,…

- Manifestarea care marcheaza debutul seriei de activitati "Anul Centenarului Institutului „Cantacuzino” cuprinde o ceremonie militara de decorare, dezvelirea unei placi jubiliare si alocutiuni ale invitatilor, potrivit MApN.De asemenea, va fi prezentat filmul aniversar "Pecete pentru viata", realizat…

- Meteorologii au actualizat, vineri, alertele meteo. Va continua sa ninga la munte, in Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. ANM a emis și un Cod galben de ninsori puternice la munte, in 18 județe. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat…