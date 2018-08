Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat 17 mc de material lemnos, de esența rașinoasa – molid, in valoare de 2.800 lei, transportati fara documente legale. Ieri, 01 august a.c., o patrula a poliției de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit in trafic un autoturism, cu care calatoreau doua femei domiciliate pe raza judetului Gorj, in care au fost descoperite, intr-un spatiu special amenajat, 1.840 pachete cu țigari de contrabanda, in valoare de 21.500…

- Aproximativ 40 kg de sturion, detinute fara documente legale, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflau trei cetateni romani, informeaza un comunicat al Garzii de Coasta transmis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, autoritatile au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, impreuna cu lucratori din cadrul Direcției Generala Anticorupție, au efectuat 18 percheziții pe raza judetelor Maramures, Bistrita Nasaud si Suceava, intr-o cauza vizand…

- Ieri, 22mai 2018, ora 19.00, politistii Sectiei de Politie Rurala Criscior au oprit in trafic, pe DN 74, pe raza comunei Buces, un autocamion condus de un barbat in varsta de 44 de ani, judetul Alba. In urma verificarii avizului de insotire si a cantitatii de material lemnos transportat, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vișeu de Sus au confiscat peste 17 mc de material lemnos, in valoare de 2.750 lei, transportați fara documente legale. In data de 08.05.2018, o patrula a poliției de frontiera din cadrul Sectorului PF Vișeu de Sus, județul Maramureș, a efectuat semnalele…

