Stiri pe aceeasi tema

- Cele 52 de cadre medicale din Romania care fac parte din misiunea medicala umanitara ce se afla acum in Republica Moldova, pentru a ajuta la combaterea pandemiei de COVID 19, au primit ieri pasapoarte diplomatice, in cadrul unor ceremenii care au avut loc la Ambasada Romaniei la Chisinau, precum si…

- Acțiuni de deszapezire și impraștiere material antiderapant, efectuate astazi pe raza DRDP Cluj. Imagini de pe DN 18, Pasul Prislop. Ninsoarea a inceput in aceasta dimineața in jurul orei 10.00 și inca nu s-a oprit. Meteorologii estimeaza ca va fi mult mai rece decat in mod obisnuit in prima decada…

- Iarna s-a reintors in Munții Apuseni, in Saptamana Mare. In aceasta dimineața, la Arieșeni ninge ca-n povești, intr-o scurta perioada fulgii mari de nea imbracand zona cu o haina de omat alb. Comuna Arieseni se afla la granita dintre judetele Alba si Bihor, fiind frecventata vara pentru drumetii montane…

- Ninge ca-n povești in nordul țarii, in Bucovina, acolo unde s-a depus deja un strat de zapada de cațiva centimetri. Saptamana Mare a Paștelui a readus iarna inapoi in Romania. Meteorologii anunța ca vremea ramane rece in perioada urmatoare.

- Iarna a revenit in Romania. De luni dupa-amiaza a inceput sa ninga in nordul tarii, iar noaptea trecuta, zapada a ajuns și la noi. Gradinile deja pline de flori și copacii care mai ieri nu faceau fața zumzetului de albine, au imbracat in aceasta dimineața o mantie de ninsoare și lapovița. Daca nu ar…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat si partial umed in zona de ses, respectiv curat si umed in rest. Cer acoperit. Ploua, izolat in judet. Vant linistit, vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri pe DN18, in Pasul Prislop.…