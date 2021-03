Borrell: UE nu dispune de resurse pentru a combate dezinformarea dinspre China

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul European de Actiune Externa (SEAE) nu are nici resursele, nici autoritatea pentru a contracara eficient atacurile hibride din partea Chinei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit politico.eu, citat de AGERPRES. Serviciul diplomatic european duce lipsa…

- China vrea sa se asigure ca doar "patriotii" vor putea fi alesi in Hong Kong, a declarat luni un inalt responsabil al guvernului central, intr-un moment in care Beijingul incearca sa neutralizeze opozitia in acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP. Aceste afirmatii facute de Xia Baolong, directorul…

- Razboiul comercial dintre Washington și Beijing afecteaza intreaga economie globala, iar companiile europene se vor confrunta și cu incetinirea economica, cu pandemia, dar și cu concurența firmelor chineze, se arata intr-un studiu realizat de Camera de Comerț a UE, citat de Deutsche Welle . O problema…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio a lansat, sambata, primul sau model sedan, numit ET7, care are o autonomie de peste 1.000 de kilometri, si intentioneaza sa isi extinga gama de vehicule, pentru a atrage un numar mai mare de cumparatori, transmite Reuters. Lansarea ET7, la un…

- Un studiu al Centrului chinez pentru controlul și prevenția bolilor susține ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Wuhan, unde au fost detectate primele cazuri de Covid-19 din lume, ar fi de zece ori mai mare decat bilanțul oficial, scrie hotnews . Covid-19 a aparut la finalul anului trecut…

- ”UE indeamna la eliberarea imediata a doamnei Zhang Zhan, incarcerata dupa ce a acoperit epidemia covid-19 la Wuhan, dar si pe cea a aparartorilor drepturilor omului si personalitatilor detinute in China din cauza ca au raportat «informatii de interes public»”, anunta intr-un comunicat un purtator de…

- Procesul unei femei acuzate ca a fost complice la sapte crime alaturi de partenerul ei a inceput luni intr-o provincie din sud-estul Chinei. Femeia a fost arestata dupa ce a reusit sa se ascunda de autoritati 20 de ani, scrie CNN.

- Procurorii Curtii Penale Internationale, cu sediul la Haga, au refuzat sa ancheteze situatia minoritatii musulmane uigure din regiunea chineza Xinjiang, China nefiind membra a CPI, conform unui raport publicat luni si citat de AFP, potrivit AGERPRES. Biroul procuroarei generale a CPI, Fatou…