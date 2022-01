Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut luni „evitarea crizelor de nervi” si a reactiilor alarmiste in criza dintre Rusia si Ucraina, potrivit lui Josep Borrell. Presedintele francez Emmanuel Macron ii va propune „o cale de dezescaladare” a situației din estul Europei omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul unei…

- Uniunea Europeana a cerut luni ''evitarea crizelor de nervi'' in criza dintre Rusia si Ucraina si a reactiilor alarmiste, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP, informeaza Agerpres. ''Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul in care sa reactionam.…

- „Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul in care sa reactionam. Trebuie sa evitam sa ne jucam cu nervii nostri si reactiile alarmiste care au chiar si consecinte financiare”, a avertizat el, la incheierea unei reuniuni cu ministrii de externe din UE la care a participat prin videoconferinta…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse si Reuters, scrie AGERPRES. "Cred ca nu…

- Dupa Ambasada SUA si Marea Britanie a început sa-si retraga membrii ai ambasadei din Ucraina, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa, scrie BBC, citat de news.ro. Oficialii au spus ca nu au existat amenintari specifice la adresa diplomatilor britanici, dar aproape jumatate din personalul…

- Statele Unite au promis sa dea un raspuns in scris revendicarilor ruse cu privire la o retragere a NATO din Romania și Bulgaria, a anuntat vineri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, in urma unor negocieri ”sincere”, la Geneva, cu omologul sau american Antony Blinken privind criza in centrul careia…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a prezentat, miercuri, estimarile sale privind intențiile reale ale Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Occident, relateaza EFE.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…