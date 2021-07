Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a tinut luni sa reaminteasca public care sunt competentele premierului sloven Janez Jansa pe perioada presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, dupa acuzatiile facute de acesta la adresa Iranului cu privire la incalcarea drepturilor omului,…

- Sociologii de la Avangarde au realizat o cercetare pe tema percepției publice a romanilor asupra relațiilor internaționale. Conform studiului, daca ar trebui sa aleaga, pentru Romania, intre apartenența la UE și parteneriatul strategic cu Statele Unite, cei mai mulți dintre cei intrebați, 53% prefera…

- Aproape 30.000 de sloveni au protestat in strada vineri seara și au cerut demisia premierului Janez Jansa, acuzat de corupție. Mișcarile de protest au loc in timp ce Slovenia se pregateste sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata sprijinul pentru agenda reformatoare a presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, si a atentionat ca votul de vineri al parlamentarilor moldoveni impotriva deciziilor Curtii Constitutionale constituie "un atac impotriva Constitutiei si a statului de drept",…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea…

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

