- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO) se intruneste joi intr-o reuniune pe tema avionului Ryanair deturnat de Belarus, in contextul in care UE si numeroase capitale occidentale denunta un act de „terorism de stat”, in timp ce liderul autoritar de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, sustine…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca a actionat „in mod legal” deturnand un avion civil la Minsk, in urma unei alerte cu bomba, si respinge acuzatia potrivit careia a deturnat zborul cu scopul de a aresta un opozant, relateaza adevarul.ro.

- Presedintele Joe Biden a condamnat luni deturnarea "scandaloasa" spre Minsk a unui avion de linie european pentru a aresta un opozant al regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko si a cerut eliberarea imediata a acestuia, informeaza AFP. "Statele Unite condamna in modul cel mai ferm deturnarea avionului…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut luni sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) "sa actioneze fara ezitare si sa-i pedepseasca pe cei responsabili" pentru deturnarea si aterizarea fortata la Minsk a unui zbor RyanAir intre Atena si Vilnius, precum si arestarea…

- Rusia a mobilizat peste 150.000 de militari in apropierea frontierelor Ucrainei, a declarat, luni, Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, relateaza Mediafax. "Sunt peste 150.000 de militari rusi stationati in apropierea…