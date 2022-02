Stiri pe aceeasi tema

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Dialogul dintre Statele Unite și Rusia pentru gasirea unei soluții diplomatice și evitarea unui conflict in Ucraina este inca viu, dar Moscova nici macar nu ia in calcul – deocamdata – retragerea celor peste 100.000 de militari pe care i-a dislocat la granița. In așteptarea raspunsului Kremlinul…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Principalii diplomați americani și ruși au fost de acord sa continue sa discute in incercarea de a rezolva o criza care a starnit temeri pentru intreaga Europa. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat cu privire la un raspuns „rapid, sever” daca Rusia invadeaza Ucraina, in timp ce țara…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica Rusia cu privire la riscul de „confruntare” înainte de începerea discutiilor aflate în mare tensiune la Geneva asupra situatiei din Ucraina, scrie CNN și AFP.„Exista o modalitate de dialog și diplomație…

- Rusia este „pregatita in orice moment” sa negocieze cu Statele Unite pe tema garanțiilor de securitate pe care Putin le cere pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.