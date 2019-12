Stiri pe aceeasi tema

- Componența grupelor pentru Copa America 2020, turneu final care va avea loc în perioada 12 iunie-12 iulie, a fost stabilita în urma unei trageri la sorți care a avut loc marți, în Columbia.Copa America 2020 se va disputa în Argentina și Columbia, cele doua naționale fiind…

- Statele Unite au afirmat joi ca au identificat "activitați rusești", în special pe rețelele sociale, care urmaresc "exacerbarea diviziunilor" în Chile, țara care se confrunta cu o grava criza politica și sociala, scrie AFP.Președintele american a discutat telefonic…

- Valul de refugiați din American Latina, provocat de problemele interne ale Venezuelei, va deveni mai grav anul viitor, amplificând o criza regionala, a declarat un reprezentant ONU la o conferința de luni, în Bruxelles, scrie Japan Times. "Provocarile anului 2020 vor fi chiar…

- Zonele de la sud de Rio Grande sunt din ce în ce mai fierbinti, mai inflamate de proteste, revolte si tensiuni sociale. Inegalitațile raspândite, saracia și faliile endemice din societate contribuie la crearea unui cocktail exploziv, care s-a manifestat recent în valul de proteste…

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…

- O prezența exotica noteaza Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”, care participa la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de folclor de la Nova Patra din Brazilia. La festival s-au prezentat țari precum: Rusia, Bulgaria, Slovacia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Columbia. Ansamblul…