Borrell cere implicarea militară a UE în Strâmtoarea Taiwan Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este „crucial” pentru Europa, noteaza AFP. Europa trebuie sa fie „foarte prezenta in acest dosar care ne priveste pe plan economic, comercial si tehnologic”, a scris Josep Borrell pentru Journal du Dimanche. „De aceea, fac apel la marina militara europeana sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan pentru a sublinia angajamentul Europei fata de libertatea navigatiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

