- Presedintele Vladimir Putin sustine o propunere franco-germana care vizeaza relansarea la nivel european a contactelor directe cu Rusia si cu seful statului rus, a declarat joi purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Percepem pozitiv aceasta initiativa. Putin este in favoarea crearii unui…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si-a exprimat vineri preocuparea cu privire la linia ''putin constructiva'' a Uniunii Europene (UE), in comentarii ale sale despre strategia europeana de rezistenta si contracarare evocata miercuri de seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei Maria Zaharova a amintit ca noua strategie de politica externa a UE in privința Rusiei are la baza trei principii: respingerea, descurajarea și cooperarea. “Oamenii care au inventat o astfel de concepției…

- ”In actualele circumstante, un parteneriat reinnoit intre UE si Rusia, care sa permita o cooperare mai stransa, pare un proiect indepartat”, a transmis liderul european intr-un comunicat.Acesta a prezentat noul raport elaborat de Comisia Europeana cu privire la relatiile tensionate ale UE cu Rusia,…

- Opozantul politic rus Dmitri Gudkov, in varsta de 41 de ani, un fost deputat, care a fost arestat si eliberat saptamana trecuta, a fugit din Rusia in Ucraina, din cauza presiunilor autoritatilor de la Moscova, odata cu apropierea alegerilor legislative, prevazute in septembrie, relateaza AFP, potrivit…

- Opozantul si fost deputat rus Dmitri Gudkov a anuntat ca a plecat din Rusia și a ajuns in Ucraina. Decizia a fost luata din cauza presiunilor din partea autoritatilor de la Moscova, susține Gudkov, care a precizat ca surse apropiate Kremlinului i-au spus ca daca nu paraseste tara va fi arestat intr-un…

- Secretarul de presa al președintelui, Dmitri Peskov, a comentat declarația Uniunii Europene privind incercarile Moscovei de a anexa Donbassul, scrie agenția RIA Novosti. ”Rusia nu s-a ocupat niciodata de așa ceva. (…) Rusia nu a planificat și nu planifica sa incorporeze pe nimeni”, a spus…

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…