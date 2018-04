Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca evaziunea fiscala in panificatie, in Romania, depaseste 40%, el mentionand ca fenomenul este prezent si in alte tari din Europa,…

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca in Romania tendinta este de reducere a consumului de paine, care a scazut pe cap de locuitor si pe total tara, un motiv fiind…

- Piata berii a inregistrat anul trecut in Romania o crestere de 2%, ajungand la un volum de 16,11 milioane hectolitri, iar consumul de bere pe cap de locuitor s-a situat la 82 litri, a declarat marti Lucian Ghinea, presedintele Asociatiei Berarii Romaniei, potrivit news.ro.”Romania se afla…

- Senatorii au votat propunerea ca dobanzile pentru creditele de consum si ipotecare sa fie plafonate. Proiectul ii apartine senatorului liberal Daniel Zamfir, care vrea sa le impuna bancilor o dobanda maxima pentru toate imprumuturile imobiliare. Interesant este că, în plenul Senatului, liberalul…

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, au decis, marți, senatorii din comisia economica. Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul propunerii, a precizat, dupa ședința, ca in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum,…

- Vesti bune pentru romani! Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au votat, marti, raport de admitere pentru un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…