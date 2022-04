Stiri pe aceeasi tema

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Uniunea Europeana continua sa sprijine Ucraina in fața agresiunii ruse. Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri doua masuri de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) in valoare de inca 500 de milioane de euro. Prin urmare, ajutorul militar acordat Ucrainei ajunge…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca asediul pe care militarii ruși il fac la Mariupol „va intra in istoria crimelor de razboi”. Președintele a facut aceste afirmații in timpul mesajului zilnic adresat poporului ucrainean. „Sa faci asta unui oraș pașnic, sa faci ceea ce ocupanții au…

- Joe Biden a anunțat miercuri, intr-un nou discurs, ca SUA vor sprijini in continuare Ucraina și acorda un ajutor militar de un miliard de dolari doar in aceasta saptamana. SUA vor livra Ucrainei arme pentru a se apara, a mai spus președintele american.

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- O echipa avansata a Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga a plecat in "regiunea Ucrainei" pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul principal al institutiei intr-un interviu acordat Reuters.

- O coloana de vehicule militare ruse a fost observata indreptandu-se spre Kiev, capitala Ucrainei, care a fost bombardata in noaptea de luni spre marti. Convoiul de vehicule s-ar intinde pe o distanta de circa 64 de kilometri. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor, ci si Harkov, al doilea oras ca marime…