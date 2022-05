Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak, președintele Ungariei, a facut prima sa vizita in strainatate in Romania, unde a facut o serie de declarații și de gesturi care au starnit un uriaș scandal diplomatic intre București și Budapesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, a urcat sambata, 21 mai, pe Piatra Secuiului, muntele de 1130 de metri altitudine din Rimetea. Comuna este singura din Alba unde etnicii maghiari reprezinta peste 90% din populatie.

