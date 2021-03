Borna fantastică atinsă de Simona Halep după calificarea în turul trei de la Miami Simona Halep este în turul trei al turneului WTA 1000 de la Miami, sportiva noastra trecând dupa un meci dificil de Caroline Garcia. Victoria a fost una speciala pentru sportiva noastra, dupa cum informeaza site-ul oficial al WTA.



Astfel, Halep a bifat succesul cu numarul 400 pe un tablou principal al unei competiții WTA.



"Sunt foarte fericita sa aud asta. E impresionant ca am câstigat atât de multe meciuri pe tablourile principale. Am multi ani în top si când trec prin momente grele în timpul meciurilor stiu ce am de facut. Asta vine…

Sursa articol: hotnews.ro

