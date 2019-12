Borisov: ​"În regiunea noastră, NATO este singurul garant al securităţii" ​Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, transmite Novini, citat de Rador.



"Multumesc si pentru aprecierile primite la Washington. În regiunea noastra, NATO este singurul garant al securitatii. Principiul pe care îl sustin este apararea si descurajarea - de aceea ne înarmam, sa fim puternici si sa descurajam tot felul de masuri împotriva noastra", a declarat Borisov dupa întrevedere.



"Nu facem presiuni pentru un centru de coordonare. Anul acesta, s-au…

