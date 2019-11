Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din fostul bloc estic inca se afla in urma Occidentului din cauza comunismului, a scris sambata pe Facebook premierul bulgar Boiko Borisov, in ziua in care se marcheaza 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite BTA.''Comunismul a lasat in urma o astfel de prapastie incat…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat vineri la Berlin, a avertizat in legatura cu Rusia, care isi invadeaza vecini ' si 'ii omoara pe opozantii politici', dar si cu China, acuzata ca ofera o 'noua viziune a autoritarismului', transmite AFP. 'Natiunile libere si occidentale…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a asigurat telefonic ca nu i-a criticat niciodata pe cetatenii bulgari, asa cum rezulta dintr-un interviu acordat saptamana aceasta de liderul de la Palatul Elysee unei publicatii franceze, informeaza EFE.…

- Pe 31 octombrie 2019, Consiliul Local Galati va lua o decizie istorica: ultima strada din municipiu care poarta numele unui lider comunist va fi redenumita. Strada Petru Groza va deveni Nicolae Caranfil. In oras mai exista, insa, si alte „fantome“ ale comunismului.

- Federatiile studentilor la Medicina, Farmacie si Stomatologie (FASMR) intra in greva japoneza din cauza situatiei incerte in care se afla Examenul de Rezidentiat 2019 . Intr-o postare pe pagina de Facebook studentii anunta ca toti cei care vor sa...

- Enervarea Vioricai Dancila, legata de alegerea Laurei Codruța Kovesi in poziția de Procuror Șef European a fost depașita doar de enervarea lui Calin Popescu Tariceanu. „Laura Codruta Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru pozitia de procuror sef al Parchetului European, printr-un proces…

- Romania este printre țarile lumii cu cea mai redusa pondere a copiilor sub 14 ani in numarul total al populației, arata datele Bancii Mondiale, relateaza Business Insider. In clasamentul primelor 25 de țari din lume cu cea mai mica pondere a copiilor, majoritatea pozițiilor sunt ocupate de țari din…

- Intr-o postare pe contul personal de Facebook, intitulata „NATO, foarte nedrept pentru Statele Unite ale Americii”, Donald Trump a lansat un nou atac catre tarile NATO care nu aloca 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare.